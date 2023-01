Napoli Velata film stasera in tv 20 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Napoli Velata è il film stasera in tv venerdì 20 gennaio 2023 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Napoli Velata film stasera in tv: cast

DATA USCITA: 28 dicembre 2017

GENERE: Thriller

ANNO: 2017

REGIA: Ferzan Ozpetek

CAST: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri, Lina Sastri, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri, Maria Pia Calzone, Loredana Cannata, Carmine Recano, Angela Pagano

DURATA:113 minuti

Napoli Velata film stasera in tv: trama

Adriana è un anatomopatologo che sembra essere più asuo agio coi morti che con i vivi. Una sera incontra Andrea, un giovane uomo che la seduce. Hanno una notte di sesso appassionato. Adriana è travolta, ma si sente finalmente viva. Al mattino seguente al risveglio sorride al giovane uomo e felice acconsente ad un nuovo appuntamento. Ma Andrea a quel rendez-vous romantico non si presenta. È l’inizio di un’indagine poliziesca ed esistenziale che condurrà Adriana nel ventre di Napoli e di un passato, dove cova un rimosso luttuoso.

Napoli Velata recensione

Il film è un thriller erotico con sfumature psicologiche, un film corale, con molti volti e caratteristi. Protagonista principale del film, Giovanna Mezzogiorno che si muove in una Napoli meravigliosa con le sue contraddizioni, la sua bellezza, l’atmosfera dei luoghi e con la sua straordinaria energia linguistica. Nel cast anche uno dei nuovi attori più promettenti del cinema italiano come Alessandro Borghi, che ha recitato in serie tv e Anna Bonaiuto, napoletana doc. Nel cast anche Anna Sastri e Isabella Ferrari, che hanno lavorato con Ozpetek in Saturno Contro e Un Giorno Perfetto. La pecca del lavoro del regista italo-turco sta nella scrittura troppo superficiale dei suoi personaggi in particolare della protagonista. Tra le scene più curate segnaliamo: l’intensa scena di sesso iniziale tra Adriana e Andrea; la scena al museo della protagonista; la scena in fabbrica con il monologo di Luisa Ranieri e, soprattutto, alla scena del “ballo” in casa di Adele.

Napoli Velata film stasera in tv: curiosità

Le riprese del film sono state girate interamente a Napoli. Iniziate il 13 maggio 2017, si sono concluse come dichiarato dal regista in un post su Facebook i l 1 luglio 2017.

Il film si chiude con Arisa che canta Vasame di Enzo Gragnaniello.

Napoli Velata film stasera in tv: trailer

