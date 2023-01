BlackOut Vite sospese arriva in onda stasera in tv lunedì 23 gennaio 2023 in prima serata su Rai 1. Protagonisti della fiction sono Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

BlackOut Vite sospese: trama e anticipazioni 23 gennaio 2023

BlackOut Vite sospese episodio 1 Il gioco del destino. È la Vigilia di Natale e il distacco di un’imponente slavina isola la Valle del Vanoi impedendo i soccorsi tramite l’unico passo che porta alla valle. Il paese è isolato, l’elettricità saltata, le comunicazioni interrotte. I clienti del lussuoso albergo e i residenti del paesino nel piccolo ed esclusivo polo sciistico rimangono tagliati fuori dal mondo. Giovanni Lo Bianco (Alessandro Preziosi) è venuto per una vacanza sulla neve con i suoi due figli adolescenti, Riccardo ed Elena. Non ha badato a spese e ha preso la suite più costosa del lussuoso albergo.

BlackOut Vite sospese: trama e anticipazioni 23 gennaio 2023

BlackOut Vite sospese episodio 2 Una scelta impossibile. Durante la valanga Riccardo, il figlio maggiore di Giovanni, rimasto intrappolato con Anita in un crepaccio, riesce a tornare in albergo e a segnalare la posizione della ragazza. Una volta salva, Anita ritrova Lorenzo, il figlio dei proprietari dell’hotel con cui, da un po’ di mesi, si frequenta all’insaputa della madre. Quando un elicottero sorvola la valle, tutti si convincono che i soccorsi siano in arrivo e Giovanni, nonostante sia grato a Claudia per aver assicurato la sopravvivenza a sua figlia, è costretto a riprendere il piano omicida. Nel frattempo, Lidia, Appuntato dei carabinieri, è costretta a fare i conti con la propria gravidanza, avendo scoperto che il padre del nascituro, il Maresciallo Piani, è morto sotto la slavina, ora è lei l’unico rappresentante della Legge in tutta la Valle.

BlackOut Vite sospese streaming

BlackOut Vite sospese streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

BlackOut Vite sospese: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv BlackOut Vite sospese basta andare sull’hashtag ufficiale #BlackOutViteSospese, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su BlackOut Vite sospese segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

LeBlackOut Vite sospese: link utili