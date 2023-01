Jojo Rabbit film stasera in tv gennaio: cast, trama, streaming

Jojo Rabbit è il film stasera in tv giovedì 26 gennaio 2023 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Jojo Rabbit film stasera in tv: cast

La regia è di Taika Waititi. Il cast è composto da Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Archie Yates, Rebel Wilson, Alfie Allen, Stephen Merchant.

Jojo Rabbit film stasera in tv: trama

Il giovanissimo Jojo Betzler ha 10 anni e ha molte difficoltà a relazionarsi con i suoi coetanei. Proprio per questo motivo e per il suo carattere impacciato, viene chiamato Jojo Rabbit – coniglio – un soprannome che sottolinea le sue difficoltà con la crudeltà di alcuni bambini. Per cercare di affrontare un mondo che sembra sempre ostile, Jojo si rivolge allora al suo amico immaginario, nulla di strano per un bambino della sua età, se non fosse che l’amico che si è creato ha il volto di Adolf Hitler, interpretato dallo stesso regista. Quando scopre che la madre nasconde in soffitta Elsa, una ragazza ebrea, il bambino comincia a porsi molte domande sulla legittimità di quanto gli viene insegnato a scuola e nel campo di addestramento. Tra Jojo e Elsa nasce un’amicizia che porta il ragazzino a guardare con occhi diversi quanto sta succedendo intorno a lui e a dubitare sulla bontà degli insegnamenti relativi al nazismo.

Jojo Rabbit streaming

Jojo Rabbit streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Jojo Rabbit film stasera in tv: trailer

