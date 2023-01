Daylight Trappola nel tunnel film stasera in tv 27 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Daylight Trappola nel tunnel è il film stasera in tv venerdì 27 gennaio 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Rob Cohen ed interpretata da Sylvester Stallone e Viggo Mortensen. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Daylight Trappola nel tunnel film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Daylight

GENERE: Drammatico

ANNO: 1996

REGIA: Rob Cohen

CAST: Sylvester Stallone, Viggo Mortensen, Claire Bloom, Amy Brenneman, Vanessa Bell Calloway, Colin Fox, Danielle Harris, Dan Hedaya, Barry Newman, Jay O. Sanders, Sage Stallone, Stan Shaw, Karen Young

DURATA: 113 Minuti

Daylight Trappola nel tunnel film stasera in tv: trama

Siamo a Manhattan nel momento in cui la gente, finito di lavorare, ritorna a casa. Il traffico è intenso anche nel tunnel sottomarino che unisce l’isola di Manhattan al New Jersey con tanti camion, macchine di passaggio, mezzi pubblici. Un giorno un incidente stradale provoca un’esplosione devastante che blocca i due ingressi del tunnel e un gruppo di persone resta imprigionato all’interno. Fiamme tossiche si sprigionano di continuo e il fiume che scorre al di sopra del tunnel sembra voler schiacciare le pareti. I soccorsi tardano ad organizzarsi, ed allora Kit Latura (Sylvester Stallone), un ex capo dei servizi di emergenza medica caduto in disgrazia, decide di mettere in gioco la propria vita per cercare di salvare le persone intrappolate e condurle fuori.

Daylight Trappola nel tunnel film stasera in tv: curiosità

Il film ha ricevuto la candidatura agli Oscar per il miglior montaggio sonoro

Daylight Trappola nel tunnel streaming

Daylight Trappola nel tunnel streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Daylight Trappola nel tunnel film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili