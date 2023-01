E’ per il tuo bene film stasera in tv 29 gennaio: cast, trama, streaming

E’ per il tuo bene è il film stasera in tv domenica 29 gennaio 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

E’ per il tuo bene film stasera in tv: cast

La regia è di Rolando Ravello. Il cast è composto da Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini, Claudia Pandolfi, Matilde Gioli.

E’ per il tuo bene film stasera in tv: trama

Tre famiglie entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano. I tre padri temono che le loro giovani figlie abbiano tutte scelto un fidanzato sbagliato. Disperati e sicuri di agire per il bene delle proprie figlie si uniscono per disfarsi il prima possibile dei tre pretendenti. Così facendo rischieranno di rovinare i loro stessi matrimoni mettendo a dura prova la pazienza delle loro mogli. Alla fine il bene vincerà, ma quello di chi?

E’ per il tuo bene streaming

E’ per il tuo bene streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

E’ per il tuo bene film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili