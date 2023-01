BlackOut Vite sospese: trama e anticipazioni 30 gennaio 2023

BlackOut Vite sospese arriva in onda stasera in tv lunedì 30 gennaio 2023 in prima serata su Rai 1. Protagonisti della fiction sono Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

BlackOut Vite sospese episodio 5 Il sospetto. L’omicidio di Max sconvolge l’hotel: è la riprova dell’esistenza di un assassino tra di loro. Per alleviare la tensione, dovuta anche alle scarse risorse di cibo e carburante, Giovanni suggerisce a tutti di iniziare a perquisire le case del villaggio rimaste disabitate. Durante la ricognizione in una baita, Lorenzo trova una pistola e la nasconde. Quando sente che sul cadavere di Max è stata trovata una foto che apparteneva a Giorgio, (il vecchio montanaro) si convince che sia lui l’assassino e va ad affrontarlo. Lorenzo sta quasi per premere il grilletto, ma l’intervento tempestivo di Anita glielo impedisce. Giorgio, che protesta la sua innocenza, viene preso in custodia e segregato in hotel. Nel frattempo, Karim scopre che Hamid è scomparso da casa sua. Ad aiutarlo nelle ricerche Lara e suo padre Umberto. Durante la notte, all’insaputa del resto del gruppo, qualcuno si introduce nella cella di Giorgio con intenzioni misteriose…

BlackOut Vite sospese episodio 6 Una nuova speranza. Lidia scopre che Petra, nipote di Giorgio, lo ha liberato per consentirgli di scalare la montagna e andare in cerca di soccorsi. Gli altri sopravvissuti temono che questi fuggirà abbandonandoli al loro destino. Nel frattempo, Marco sospetta che Giovanni sia l’attentatore di Claudia e l’assassino di Max e ne parla con l’ex-moglie. Ma Claudia nutre sentimenti profondi per Giovanni e imputa i sospetti alla gelosia di Marco. Giorgio, superata la cima, contatta via radio il gruppo e annuncia che sta per iniziare la discesa. È il 31 dicembre e i sopravvissuti pensano che festeggiare il capodanno possa essere di buon auspicio. Mentre Lara li intrattiene con il suo violino, Irene tenta di riconquistare Marco, Lidia osserva con attenzione Karim, ma soprattutto Claudia e Giovanni cedono alla reciproca attrazione, abbandonandosi alla passione. Mentre Riccardo confida alla sorella (ancora in coma) i suoi sentimenti per Anita, qualcuno lo ascolta nell’ombra.

BlackOut Vite sospese streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

