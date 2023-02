CHE DIO CI AIUTI 7 QUARTA PUNTATA. Torna su Rai 1 da giovedì 2 febbraio 2023 la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Che Dio Ci Aiuti 7 quarta puntata: trama e anticipazioni 2 febbraio 2023

Che Dio Ci Aiuti 7 seconda puntata – episodio 7 L’amore ti cambia. Tra Emiliano, lo psichiatra del nostro convento, e Sara, l’estetista babysitter, c’è maretta. Tra vari tira e molla, alla fine hanno deciso di restare amici, ma per Sara comunque è uno shock sentire Emiliano parlare al telefono con una donna, dandole appuntamento in un hotel. Chi è questa donna misteriosa? E come ha fatto ad andare avanti cosí velocemente? Emiliano, intanto, è arrivato puntuale all’appuntamento. Bussa alla porta dell’albergo e quasi gli cade la mascella per la sorpresa quando davanti a sé vede Orietta Berti.

Che Dio Ci Aiuti 7 quarta puntata: trama e anticipazioni 2 febbraio 2023

Che Dio Ci Aiuti 7 seconda puntata – episodio 8 Le orme dei padri. Emiliano e Sara si sono avvicinati e ora lei è tormentata da sogni in cui immagina di baciarlo.. non è che Emiliano le piace? Intanto lo psichiatra è alle prese con un test del QI, ma il risultato non è quello sperato. Azzurra cerca di distrarlo, coinvolgendolo in un’indagine su un suo ex allievo. L’arrivo dei genitori mette Cate in crisi, non essendo loro a conoscenza della sua mancata accettazione al conservatorio. Anche Ludovica deve fare i conti con il suo rapporto con la madre: ha sempre cercato di assomigliarle ma ora inizia a dubitare che sia stata la scelta giusta.

Che Dio Ci Aiuti 7 streaming

Inoltre è possibile guardare Che Dio Ci Aiuti 7 streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Che Dio Ci Aiuti andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella C, cercare il nome della fiction e il gioco è fatto.

SEGUI CON NOI #CHEDIOCIAIUTI apri il link e clicca sul simbolo arancione dei Feed RSS per essere sempre informato sui nuovi episodi.

Che Dio Ci Aiuti 7 sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Che Dio Ci Aiuti 7 basta andare sugli hashtag ufficiali #CheDioCiAiuti #CheDioCiAiuti7, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Che Dio Ci Aiuti e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Che Dio Ci Aiuti 7: link utili