Se mi lasci non vale film stasera in tv 4 febbraio: cast, trama, streaming

Se mi lasci non vale è il film stasera in tv venerdì 4 febbraio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Se mi lasci non vale film stasera in tv: cast

La regia è di Vincenzo Salemme. Il cast è composto da Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Tosca D’Aquino, Paolo Calabresi, Serena Autieri, Carlo Giuffrè.

Se mi lasci non vale film stasera in tv: trama

Vincenzo e Paolo sono stati entrambi lasciati dalle rispettive compagne. Una sera, per caso, i due uomini si incontrano in un locale. Immediatamente l’uno riconosce le proprie sventure nel dolore dell’altro. I due diventano amici. Passano i giorni, ma la delusione sentimentale continua a far male e non accenna ad alleviarsi. Poi, finalmente, ecco che Vincenzo ha l’illuminazione: per smettere di stare male l’unica cosa da fare è vendicarsi. I due escogitano allora un piano per infliggere alle loro ex la stessa sofferenza subita.

Ognuno avvicinerà l’ex compagna dell’altro, la conquisterà grazie ai consigli rivelati dall’amico, la farà innamorare e poi la mollerà senza pietà. E così Paolo si finge vegano per conquistare Sara, ex di Vincenzo, e quest’ultimo vestirà i panni di un ricco magnate per colpire Federica, ex di Paolo, interessata solo al potere e al denaro. Ad aiutare Vincenzo e Paolo a realizzare l’impresa è Alberto un teatrante sui generis che finge di essere l’autista di Vincenzo…

Se mi lasci non vale streaming

Se mi lasci non vale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Se mi lasci non vale film stasera in tv: trailer

