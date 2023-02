Cuore Selvaggio film stasera in tv 9 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Cuore Selvaggio è il film stasera in tv giovedì 9 febbraio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cuore Selvaggio film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: In Einem Wilden Land

GENERE: Avventura – Western

REGIA: Rainer Matsutani

CAST: Emilia Schüle (Mila Hofmann), Nadja Uhl (Cecilie von Hohenberg), Benno Fürmann (Arnim von Hohenberg), Wesley French (Buffalo Hemp), Thomas Thieme (Prinz Carl von Kronach), Warrick Grier (Martin Seitz), Tony Caprari (Jack Slayton)

Cuore Selvaggio film stasera in tv: trama

Europa 1844: La depressione, la fame e la violenza sono diffusi. La gente sogna una migliore vita e libertà su un nuovo continente: l’America. Una lavoratrice in una filanda di nome Mila partecipa ad una rivolta dei tessitori violentemente repressa dai militari. Il marito della donna, Mats, muore durante i disordini. La donna, mantenendo la promessa fatta al marito, decide di andare in America per rifarsi una vita. Si mette in viaggio con un gruppo di coloni tedeschi alla volta del Texas. Tra i compagni di viaggio ci sono la contessa Cecilie e il suo marito violento, il colonnello Graf Arnim Von Hohenberg. Un giorno Mila aiuta Cecilie in una delle violente litigate con il marito. Poi le due donne fuggono. Arrivano nelle terre dei Comanche e vengono fatte prigioniere dal giovane guerriero Buffalo Hump, che le prende in ostaggio come strumenti di contrattazione nei negoziati con i coloni texani. Mila guadagna gradualmente il rispetto della Comanche. Tra lei e Buffalo Hump comincia a nascere un sentimento che è più dell’amicizia. I colloqui di pace tra i Texani e lui Comanche non vanno a buon fine e portano ad un massacro dei Comanche. I nativi dichiarano guerra a tutti i bianchi..

Cuore Selvaggio film stasera in tv: curiosità

Il titolo originale del film è In Einem Wilden Land.

Il film, uscito in Germania nel 2013, è stato candidato al premio Jupiter Award 2014 per l’interpretazione di Emilia Schüle.

Il film è stato girato a Cape Town, Sudafrica.

Le musiche originali del film sono firmate da Karim Sebastian Elias.

Cuore Selvaggio streaming

Cuore Selvaggio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

