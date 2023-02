Harry Potter maratona: su Italia 1 tutti i film della saga

Torna sulle reti Mediaset tutta la saga cinematografica di Harry Potter. A partire dal 12 gennaio 2023 infatti Italia 1 proporrà per otto giovedì di fila una maratona con tutti i film sul maghetto più famoso al mondo. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV

Harry Potter: su Italia 1 la maratona con tutti i film della saga

Dopo il successo della maratona che la stessa rete Mediaset ha proposto diverse volte in passato, i tantissimi amanti di Harry Potter potranno godersi gli otto capitoli che compongono la fortunata saga cinematografica. Si parte con il primo film La Pietra Filosofale per continuare via via ogni martedì in prima serata con le avventure di Harry, Ron, Hermione e gli altri maghi di Hogwarts nella battaglia contro Voldemort. Ecco di seguito in dettaglio tutta la programmazione di Italia 1.

Harry Potter: programmazione saga su Italia 1

