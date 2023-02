Che Dio Ci Aiuti 7 torna stasera in tv giovedì 23 febbraio 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction con Francesca Chillemi. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Che Dio Ci Aiuti 7: trama e anticipazioni 23 febbraio 2023

Che Dio Ci Aiuti 7 – episodio 13 Fratelli e sorelle. Tra Emiliano e Sara non c’è feeling; anche tra Ludovica e Cate le cose non vanno. Le ragazze, stanche, si affidano ad una dating app. Emiliano rischia il lavoro per una presunta distrazione.

Che Dio Ci Aiuti 7 seconda puntata – episodio 1 4 Il mio angelo. Suor Teresa chiamerà̀, entro 48 ore, l’assistente sociale per aiutare Elia. Emiliano agisce in modo “strano”. Le ragazze danno lezioni “ad hoc” ad Elia. Cate e Azzurra indagano su Ettore.

Che Dio Ci Aiuti 7 streaming

Inoltre è possibile guardare Che Dio Ci Aiuti 7 streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Che Dio Ci Aiuti andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella C, cercare il nome della fiction e il gioco è fatto.

