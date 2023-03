L’uomo sul treno film stasera in tv 9 marzo: cast, trama, curiosità, streaming, recensione

L’uomo sul treno è il film stasera in tv giovedì 9 marzo 2023 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’uomo sul treno film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 25 gennaio 2018

GENERE: Thriller

ANNO: 2018

REGIA: Jaume Collet-Serra

CAST: Liam Neeson, Vera Farmiga, Dean-Charles Chapman

L’uomo sul treno film stasera in tv: trama

Michael fa l’assicuratore e per motivi di lavoro ogni giorno da dieci anni prende il medesimo treno ai medesimi orari. Un giorno proprio sul treno viene avvicinato da una donna misteriosa che dopo un primo approccio gli propone una specie di “gioco”: scoprire l’identità di un passeggero che non dovrebbe assolutamente trovarsi su quel treno. Michael, all’inizio incuriosito, si mette alla ricerca. Ben presto scopre che non è un gioco, ma è stato coinvolto in un complotto che potrebbe mettere a repentaglio la sua vita, dei suoi famigliari e quella di tutti gli altri passeggeri.

L’uomo sul treno film stasera in tv: recensione

L’uomo sul treno è un adrenalinico action thriller molto ben costruito, con un protagonista eccezionale, un notevole cast ed una squadra di collaboratori che sono garanzia di qualità. Tra questi la fotografia di Paul Cameron, le scenografie di Richard Bridgland, i costumi di Betsy Heimann e Jill Taylor, e le musiche di Roque Baños. La trama si sviluppa attorno alla storia di un uomo che dovrà evitare un disastro su un treno di pendolari. Il film pone il pubblico di fronte a una riflessione su ccosa ciascuno di noi potrebbe accettare in cambio di una grande quantità di denaro.

La tensione e il pericolo non mancano e si sviluppano in senso esponenziale con il procedere della storia. Bella la scelta narrativa di non fare del protagonista un eroe ma di affiancare ad esso altri personaggi che viaggiano su quel treno e che diventano parte attiva nella vicenda. Liam Neeson ci regala una grande interpretazione.

L’uomo sul treno film stasera in tv: curiosità

L’attore Liam Neeson e il regista Jaume Collet-Serra hanno girato assieme quattro film, fra cui Non-Stop (2004) dove Liam Neeson si trovava a sventare un complotto su un aereo.

Liam è un campione di arti marziali e ha prestato servizio nella marina militare britannica.

La sceneggiatura del lungometraggio è stata scritta da Byron Willinger e Phil de Blasi.

L’uomo sul treno streaming

L’uomo sul treno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

L’uomo sul treno film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili