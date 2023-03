Fire Down Below L’Inferno Sepolto film stasera in tv 11 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

Fire Down Below L’Inferno Sepolto è il film stasera in tv sabato 11 marzo 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fire Down Below L’inferno sepolto film stasera in tv: cast

TITOLO ORIGINALE: Fire Down Below

GENERE: Azione

ANNO: 1997

REGIA: Félix Enríquez Alcalá

CAST: Marg Helgenberger, Steven Seagal, Levon Helm, Kris Kristofferson, Stephen Lang, Harry Dean Stanton, Brad Hunt

DURATA: 105 Minuti

Fire Down Below L’inferno sepolto film stasera in tv: trama

L’agente speciale Jack Taggart viene mandato in una cittadina del Kentucky per indagare su strane morti e malattie sospette degli abitanti del luogo. Sembra che tutto sia causato dalla presenza di sostanze tossiche smaltite in modo illegale da uno spietato uomo d’affari, Hammer che è anche sospettato di avere ordinato l’assassinio di un ex collega dell’agente speciale, Jack, trovato morto in circostanze poco chiare mentre stava appunto indagando sulla vicenda. Jack riuscirà con molte difficoltà a rendersi amica la popolazione locale, soprattutto la sfuggente Sarah, una donna dal misterioso passato con la quale nessuno in paese sembra voler avere nulla a che fare. Alla fine Jack riesce a portare a termine il suo lavoro fra non poche difficoltà. Hammer viene arrestato e condannato anche a pagare una salatissima multa per avere messo in pericolo la vita di migliaia di persone.

Fire Down Below L’inferno sepolto: curiosità

Steven Seagal per questo film ha ricevuto quattro nomination ai Razzie Awards.

Al Box Office Usa Fire Down Below – L’inferno sepolto ha incassato nelle prime 2 settimane di programmazione 14 milioni di dollari e 6,1 milioni di dollari nel primo weekend.

Fire Down Below L’inferno sepolto streaming

Fire Down Below L’inferno sepolto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Fire Down Below L’inferno sepolto film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=1xd3DAwPqHE&ab_channel=MovieDigger

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili