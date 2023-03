La Preda Perfetta film stasera in tv 11 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

La Preda Perfetta è il film stasera in tv sabato 11 marzo 2023 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Preda Perfetta film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: A Walk Among the Tombstones

USCITO IL: 18 settembre 2014

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2014

REGIA: Scott Frank

CAST: Liam Neeson, Boyd Holbrook, Dan Stevens, Whitney Able, Stephanie Andujar, Marina Squerciati, Astro, Mark Consuelos

DURATA: 113 Minuti

La Preda Perfetta film stasera in tv: trama

Matt Scudder è un ex poliziotto del Dipartimento di Polizia di New York che ora lavora come investigatore privato senza licenza, operando spesso al di fuori della legge. Si muove in ambienti difficili fra incontri degli Alcolisti Anonimi e scontri con i trafficanti di droga. Un giorno uno di questi trafficanti Kenny Kristo decide di ingaggiare Matt Scudder perché lo aiuti a trovare i sadici psicopatici che hanno rapito, torturato e ucciso sua moglie. Scudder dapprima è molto riluttante ad accettare l’incarico poi però decide di aiutare il trafficante di eroina a dare la caccia agli uomini che brutalmente assassinato la moglie.

L’investigatore privato scopre che non tratta di un caso isolato ma di un gruppo di uomini che hanno commesso questo tipo di reato più volte in maniera perversa e maniacale e soprattutto capisce che la cosa si ripeterà fino a che qualcuno non li fermerà. Scudder inizia così una caccia all’uomo sfrenata, una ricerca tra vicoli di New York per rintracciare i brutali killer prima che possano uccidere di nuovo. Scudder non si cura di definire il confine tra giusto e sbagliato, tra bene e male perché il fine giustifica i mezzi e muoversi nella legalità è l’ultima delle sue preoccupazioni.

La Preda Perfetta film stasera in tv: curiosità

Il film si basa sulla serie di romanzi gialli best seller di Lawrence Block.

La Preda Perfetta streaming

La Preda Perfetta film stasera in tv: trailer

