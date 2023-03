Resta con me torna stasera in tv domenica 12 marzo 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction con Francesco Arca. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Resta con me: trama e anticipazioni 12 marzo 2023

Resta con me – episodio 7. Indagando sull’omicidio di un ragazzo pakistano, l’UDIN scopre che la “banda della lancia termica” ha svaligiato una banca clandestina araba, passando attraverso i sotterranei grazie ad informazioni sul percorso presenti nell’Archivio della Questura. Alessandro, anche in conseguenza di quanto già accaduto al porto, sospetta che fra loro ci sia una talpa.

Resta con me: trama e anticipazioni 12 marzo 2023

Resta con me – episodio 8. Alessandro parla soltanto con Nunzia, il capo della Mobile, della sua convinzione che tra loro ci sia una talpa. La donna avvia subito un’indagine segreta sui suoi agenti. Nel frattempo, dinanzi al rifiuto di Diego all’idea di una famiglia affidataria, Paola capisce quanto lei e Alessandro siano importanti per il bambino e decide di adottarlo.

Resta con me streaming

Inoltre è possibile guardare Resta con me streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Resta con me andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella R, cercare il nome della fiction e il gioco è fatto.

Resta con me sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Resta con me basta andare sugli hashtag ufficiali #Restaconme, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Resta con me e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Resta con me: link utili