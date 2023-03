La Tv dei 100 e uno è lo spettacolo stasera in tv mercoledì 15 marzo 2023 in onda in prima serata su Canale 5 condotto da Piero Chiambretti. Di seguito ecco ospiti, anticipazioni sullo show e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Tv dei 100 e uno: ospiti e anticipazioni 15 marzo 2023

Mercoledì 15 marzo arriva in prima serata su Canale 5 La Tv dei 100 e Uno. Piero Chiambretti capitanerà una platea di 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che per la prima volta si troveranno insieme in uno studio televisivo, dando vita a tre puntate di uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi. Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile platea.

La Tv dei 100 e uno: ospiti e anticipazioni 15 marzo 2023

I bambini metteranno simpaticamente alla prova alcuni special guest che si alterneranno nel corso delle 3 puntate della La Tv dei 100 e Uno. Ospiti della prima puntata, Paolo Bonolis e Michelle Hunziker. Dovranno rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate. E a un bambino non si può non rispondere. In modo chiaro, semplice e diretto.

La Tv dei 100 e uno streaming

La Tv dei 100 e uno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili