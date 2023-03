The Gentlemen film stasera in tv 16 marzo: cast, trama, streaming

The Gentlemen è il film stasera in tv giovedì 16 marzo 2023 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Gentlemen film stasera in tv: cast

La regia è di Guy Ritchie. Il cast è composto da Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Henry Golding, Brittany Ashworth, Steve Barnett, Max Bennett, Eliot Sumner.

The Gentlemen film stasera in tv: trama

Mickey Pearson (Matthew McConaughey) è un uomo d’affari americano che si è arricchito costruendo un “impero della marijuana” a Londra. Quando si sparge la voce che ha deciso di ritirarsi e di cedere l’attività, si scatena una serie di complotti da parte dei loschi personaggi che lo circondano, tutti decisi a mettere le mani sulla gallina dalle uova d’oro. Entrano, così, in scena Fletcher, investigatore privato, Raymond Smith, gangster, il re dei tabloid Big Dave, il miliardario Berger e Rosalind, moglie nonché socia in affari di Mickey.

The Gentlemen streaming

The Gentlemen streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Gentlemen film stasera in tv: trailer

