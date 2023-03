Benedetta Primavera con Loretta Goggi arriva stasera in tv venerdì 17 marzo 2023 con un nuovissimo show in prima serata su Rai 1. Di seguito ospiti e anticipazioni del programma. SCOPRI COSA C’È IN TV

Benedetta Primavera: ospiti e anticipazioni 17 marzo 2023

Dopo l’esordio di sette giorni fa, venerdì 17 marzo andrà in onda in prima serata il secondo appuntamento (dei quattro totali) con Benedetta Primavera, il varietà di Rai 1 condotto da Loretta Goggi (affiancata da Luca e Paolo). Anche in questo appuntamento il programma offrirà un vero e proprio viaggio all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente con i tanti ospiti che si alterneranno al fianco della regina del piccolo schermo: ci saranno Ambra Angiolini, Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero, Morgan e Flavio Insinna.

Tutte personalità tra cinema, musica, teatro e televisione che si confronteranno con Loretta Goggi, la quale si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Cantando anche. E, tenendo in serbo, nuove imitazioni (ci sarà nuovamente la Regina Elisabetta d’Inghilterra…) e sorprese per i suoi ospiti.

Benedetta Primavera streaming

Benedetta Primavera streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

