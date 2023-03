Sapiens un solo Pianeta va in onda stasera in tv sabato 18 marzo 2023 in prima serata su Rai 1. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientifica con Mario Tozzi. Di seguito ecco tutte le anticipazioni sulla nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Sapiens un solo Pianeta: anticipazioni puntata 18 marzo 2023

Mario Tozzi e le sue incursioni nel passato, nel presente e nel futuro della vita dei Sapiens tornano in prima serata con la nuova stagione di Sapiens – un solo Pianeta, un programma di Rai Cultura in onda sabato 18 marzo su Rai 3. In viaggio attraverso una terra ricca di forme di vita antichissime e di testimonianze geologiche arcaiche e imponenti: il Marocco come ancora non è stato mai presentato, tra cime innevate, fiumi rosso sangue e fossili dalle forme bizzarre e preziose.

Per osservare il nostro pianeta in maniera diversa e scoprirlo più mutevole, più veloce e, per certi versi, anche più fragile. I movimenti della Terra sono lentissimi o è possibile osservarne alcuni nell’arco di 24 ore? Di quanto crescono tutti gli alberi della Terra nell’arco di una giornata? E quanto nuovo territorio viene creato da tutti i vulcani? In quanto tempo i fiumi scavano il proprio letto? Esistono fenomeni naturali che possono essere toccati con mano nel corso di sole 24 ore e Sapiens ha provato a raccontarli e a toccarli con mano negli ampi territori del Marocco sud-orientale.

In questa puntata si scopriranno le profonde gole scavate dall’acqua attraverso le montagne dell’Atlante; le dune di El Chebbi, la cui sabbia concima le giungle dall’altra parte dell’oceano; scopriremo rocce che una volta erano il fondale del mare, e le antiche Kasbah, i tipici villaggi fortificati di fango, pietre e paglia che proteggevano le vie carovaniere.

Sapiens Un solo Pianeta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

