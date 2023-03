La fiction Il Commissario Ricciardi 2 va in onda stasera in tv lunedì 20 marzo 2023 in prima serata su Rai 1 con protagonista Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il Commissario Ricciardi 2 terza puntata: trama e anticipazioni 20 marzo 2023

Il Commissario Ricciardi 2 – episodio 3. Il commerciante di tessuti, Costantino Irace viene trovato morto. Un omicidio per cui tutti in città hanno già in mente un colpevole: Vincenzo Sannino, un pugile emigrato in America e ritornato per amore della moglie di Irace. Ricciardi vuole vederci chiaro, il suo istinto non si accontenta della via più semplice. Intanto a casa Colombo si organizza la cena di compleanno di Enrica: per l’occasione Manfred vorrebbe chiedere la mano della ragazza.

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi.

