Belve torna stasera in tv martedì 21 marzo 2023 su Rai 2, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani che approda in prima serata. Ecco di seguito tutte le anticipazioni.

Belve: ospiti e anticipazioni 21 marzo 2023

Ultimo giro per i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Ospiti di quest’ultimo appuntamento di “Belve”, in onda martedì 21 marzo in prima serata su Rai 2, saranno Ornella Vanoni, Claudia Pandolfi e Claudio Amendola. Ad arricchire la puntata anche il monologo di Michela Andreozzi, le incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

Belve streaming

Belve streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

