Mission Impossible Protocollo Fantasma film stasera in tv 22 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

Mission Impossible Protocollo Fantasma film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Mission: Impossible – Ghost Protocol

USCITO IL: 27 gennaio 2012

GENERE: Avventura, Azione, Thriller

ANNO: 2011

REGIA: Brad Bird

CAST: Tom Cruise, Jeremy Renner, Léa Seydoux, Josh Holloway, Michael Nyqvist, Simon Pegg, Ving Rhames, Paula Patton, Anil Kapoor

DURATA: 132 minuti

Mission Impossible Protocollo Fantasma film stasera in tv: trama

Ethan Hunt insieme ai suoi agenti della IMF tentano di rintracciare in tutti i modi un terrorista estremamente pericoloso, Cobalt, che è riuscito a acquisire i codici di lancio per alcuni missili nucleari russi. Nella serrata ricerca del criminale, Hunt vuole scoprire la sua vera identità, che però viene ben nascosta negli archivi del Cremlino. Così la squadra insieme a Ethan si infiltra nel Cremlino proprio mentre c’è anche Cobalt, che cerca di prendere possesso del dispositivo per lanciare i missili nucleari. Per nascondere il furto, il terrorista fa saltare in aria il palazzo e gli agenti IMF si ritrovano coinvolti ed incolpati dalle autorità russe per l’esplosione.

Dopo questi fatti, il nervosismo tra Stati Uniti e Russia sale alle stelle, così il Presidente degli Stati Uniti è forzato ad avviare il “Protocollo fantasma” e sciogliendo l’intera Impossible Mission Force. A questo punto Ethan Hunt e il suo team restano soli senza l’aiuto del loro governo ritrovandosi a dover provare la loro innocenza e impedire a Cobalt di scatenare una guerra mondiale nucleare.

Mission Impossible Protocollo Fantasma film stasera in tv: curiosità

Tom Cruise non ha usato alcuna controfigura nel film nemmeno per le parti più pericolose. E’ infatti lui stesso a scalare il Burj Khalifa, che è di fatti il grattacielo più alto al mondo con i suoi 829,8 metri. Cruise si è calato fuori dall’edificio a ben 518 metri.

Mission Impossible Protocollo Fantasma ha incassato a livello mondiale oltre 694 milioni di dollari, diventando il film di maggior successo al botteghino della saga cinematografica Mission: Impossible.

Tom Cruise fu molto felice di scoprire che il titolo della pellicola conteneva un “sottotitolo” e non un numero, come invece i precedenti Mission: Impossible II e Mission: Impossible III. All’attore infatti non è mai piaciuto l’uso dei numeri, in quanto considera ogni film come progetto indipendente.

Il codice che Ethan usa nel telefono per scoprire la sua nuova missione è la data del compleanno di Tom Cruise, ossia 07362.

25 minuti del film sono stati girati in IMAX 70mm. Si tratta infatti della prima pellicola della serie rilasciata in IMAX.

Mission Impossible Protocollo Fantasma streaming

Mission Impossible Protocollo Fantasma streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mission Impossible Protocollo Fantasma film stasera in tv: trailer

