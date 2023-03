Cambio tutto film stasera in tv 23 marzo: cast, trama, streaming

Cambio tutto è il film stasera in tv giovedì 23 marzo 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La regia è di Guido Chiesa. Il cast è composto da Valentina Lodovini, Neri Marcorè, Libero De Rienzo, Dino Abbrescia, Andrea Pisani, Nicola Nocella, Claudio Larena, Flora Canto, Chiara Spoletini, Valentina D’Agostino, Valeria Perri.

La vita di tutti i giorni può essere un inferno. Quella di Giulia ci si avvicina. Ha 40 anni, non dorme e mangia il gelato anche se cerca di perdere peso. Il vicino di casa fa organizza feste tutta la notte, il compagno artista è concentrato a fare il quadro della sua vita e intanto si dimentica di pagare le bollette. Inoltre il suo ex sta per sposarsi, la sua amica che incontra in palestra è presa solo da se stessa e i suoi amori immaginari e in più deve badare al gatto della sorella che lo considera come un figlio. Il peggio però deve ancora arrivare. Il suo giovane capo, che spesso non la considera, la relega a fare da assistente ad un’influencer di 20 anni più giovane. Esausta, si rivolge a un counselor olistico che scoperchierà “tutte le sue emozioni compresse tra il quarto e il quinto chakra” tirando fuori la donna libera e determinata che è in lei.

Cambio tutto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

