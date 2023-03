Benedetta Primavera con Loretta Goggi arriva stasera in tv venerdì 24 marzo 2023 con un nuovissimo show in prima serata su Rai 1. Di seguito ospiti e anticipazioni del programma. SCOPRI COSA C’È IN TV

Benedetta Primavera: ospiti e anticipazioni 24 marzo 2023

E’ tutto pronto negli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma per la terza puntata di Benedetta Primavera, il varietà condotto da Loretta Goggi, affiancata da Luca e Paolo, in onda venerdì 24 marzo alle 21.25 su Rai 1. Quasi tre ore da passare in compagnia con la regina del piccolo schermo che, nel corso del programma, tratterà vari temi legati alla musica, alla tv e al cinema. Ospiti di Loretta Goggi in questa terza puntata saranno grandi nomi delle sette note, come Patty Pravo e Giorgia; del piccolo schermo, come Mara Venier; del cinema, come Giamparolo Morelli e Ilenia Pastorelli; dell’imitazione, come Vincenzo De Lucia. E non mancherà Flavio Insinna.

Benedetta Primavera streaming

Benedetta Primavera streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

