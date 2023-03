Il Cantante Mascherato: anticipazioni 25 marzo 2023

Il Cantante Mascherato torna stasera in tv sabato 25 marzo 2023 in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Milly Carlucci con la terza edizione. Ecco le anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Milly Carlucci torna a guidare i telespettatori alla scoperta delle tracce che possono svelare le misteriose identità nel secondo appuntamento con Il cantante mascherato, in onda sabato 25 marzo su Rai 1 . Al suo fianco, cinque investigatori d’eccezione che, insieme al pubblico a casa tramite voto social, dovranno valutare le esibizioni dei concorrenti in gara per cercare di scoprire chi si nasconde sotto le maschere: Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Ad aiutare nelle indagini, ci penserà anche il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo investigatore”, supportata da Rossella Erra. I cantanti mascherati anche quest’anno avranno la possibilità di rispondere in diretta alle domande degli investigatori. Anche se la loro voce sarà contraffatta, le pause, le frasi e le inflessioni forniranno ulteriori indizi agli investigatori e al pubblico coinvolti nel gioco investigativo.

Delle dodici spettacolari maschere in gara – Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colombi, Porcellino, Stella, Cigno, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo – ne sono rimaste in sfida undici. La scorsa settimana il Cigno è stata eliminato e ha così svelato la sua vera identità: sotto la maschera si nascondeva il volto di un’icona del cinema e della tv italiana, Sandra Milo, che si è messa in gioco in coppia con l’imitatore Antonio Mezzancella.

La seconda puntata si arricchirà della presenza di Nino Frassica che arriverà in studio per supportare Flavio Insinna nell’indagine sulla maschera del Criceto, che, secondo l’investigatore in giuria, potrebbe nascondere Nathalie Guetta, loro compagna di set nella fortunata serie di Rai1. Il Maresciallo Cecchini e il Capitano Anceschi saranno quindi nuovamente insieme, coadiuvati anche da Pietro Pulcini, “il brigadiere Ghisoni” della serie e da un suo collega, in questa ricerca.

Inoltre, la maschera del Cuore, cioè “Il Cantante Mascherato per una notte”, che già dalla scorsa puntata ha destato un grande successo e curiosità, svelando la coppia madre e figlia di Amanda e Stefania Sandrelli, anche questo sabato celerà una coppia famosa tra Albano e Jasmine Carrisi, Romina Power e Yari Carrisi, Albano e Romina Power, Gianni Morandi con il figlio Marco oppure i Ricchi e Poveri. Infine, tornerà il meccanismo della “Maschera d’oro”: Christian De Sica, Flavio Insinna e Serena Bortone, ovvero i tre investigatori che, nella scorsa puntata, hanno indovinato l’identità del “Cigno”, avranno la possibilità di usare “la maschera d’oro” e provare a smascherare immediatamente la maschera che ritengono di aver indovinato. Se il nome individuato dagli investigatori sarà quello corretto, la maschera sarà obbligata a svelare la sua identità e, quindi, nel corso della serata potrebbero esserci tre smascheramenti che si andrebbero ad aggiungere a quello, consueto, previsto al termine della puntata dopo lo spareggio finale.

