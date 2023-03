Resta con me: trama e anticipazioni 27 marzo 2023 Copia

Resta con me torna stasera in tv lunedì 27 marzo 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction con Francesco Arca. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Resta con me – episodio 11. Cristiana, a cui è stata tolta la responsabilità genitoriale perché tossicodipendente, ha intenzione di prendere con sé Diego. Paola, che nel frattempo ha scoperto di non poter più avere figli, decide di concederle una seconda opportunità nonostante i dubbi di Alessandro che, dopo la storia con Linda, ha capito di amare ancora sua moglie e di non essere pronto per voltare pagina.

Resta con me – episodio 12. Le indagini sulla morte di Ausiello conducono la squadra nel covo della banda. Ancora una volta, però, la talpa li ha avvertiti in tempo e Alessandro e i suoi trovano solo un casolare abbandonato. Lì, la scientifica trova tracce del sangue di Gennaro. Tarek, lo spacciatore arrestato per il suo omicidio, viene scagionato. Possibile che le prove contro di lui siano state oggetto di una montatura?

Inoltre è possibile guardare Resta con me streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Resta con me andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella R, cercare il nome della fiction e il gioco è fatto.

