Banana Joe film stasera in tv 1 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Banana Joe è il film stasera in tv sabato 1 aprile 2023 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Banana Joe film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1982

REGIA: Steno

CAST: Bud Spencer, Marina Langner, Mario Scarpetta, Gianfranco Barra, Enzo Garinei, Giorgio Bracardi, Gunther Philipp

DURATA: 92 Minuti

Banana Joe film stasera in tv: trama

Banana Joe è un omone dal cuore d’oro che fa commercio (senza licenza) di banane che scambia con altri prodotti per aiutare una popolazione indigena che vive in un lontano e sconosciuto paese sudamericano. I suoi affari procedono bene fino a quando non arriva in paese di un boss mafioso, un certo Torsillo, intenzionato a prendere il controllo del commercio di banane. Questo imprenditore senza scrupoli è intenzionato anche a distruggere le piantagioni per costruire nella piccola repubblica sudamericana un casinò. Joe allora si procura una licenza per mettersi in regola e continuare a occuparsi della sua attività. Più facile a dirsi che a farsi, dato che il protagonista sarà costretto a scontrarsi con una burocrazia complicata e collusa con la mafia che fa di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote.

Banana Joe film stasera in tv: curiosità

La pellicola è stata girata nel Nord-Ovest della Colombia, in particolare nel golfo di Urabá a Turbo.

Nel film si sentono due canzoni colonne sonore di altri celebri film di Bud Spenser Brotherly Love di Oliver Onions (brano di Pari e dispari) e quella di I due superpiedi quasi piatti.

Banana Joe streaming

Banana Joe streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Banana Joe film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili