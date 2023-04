In The Blood film stasera in tv 1 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

In The Blood film stasera in tv: cast

TITOLO ORIGINALE: In the Blood

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2014

REGIA: John Stockwell

CAST: Gina Carano, Cam Gigandet, Danny Trejo

DURATA: 90 Minuti

In The Blood film stasera in tv: trama

Ava è una giovane ex combattente dall’oscuro passato. Quando il suo novello sposo svanisce senza lasciar traccia durante la luna di miele ai Caraibi, Ava scopre un violento mondo criminale, che cospira sulla sua isola di Paradiso. La donna, pronta a combattere, cerca di ricostruire la verità e di smascherare uno a uno i responsabili del rapimento del suo giovane e inerme marito.

In The Blood film stasera in tv: curiosità

Il soggetto cinematografico del film è stato scritto da James Robert Johnston in collaborazione con Bennett Yellin, la scenografia è stata realizzata da P.J. Lopez, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Paul Haslinger mentre il montaggio è stato realizzato da Doug Walker in collaborazione con Lucas Eskin.

Gina Carano, attrice statunitense nata1982, è anche un modello fitness ex arti marziali miste. La sua formazione sportiva è stata curata dal maestro di MMA Muay Thai. Ha gareggiato in Strikeforce e EliteXC ed è stata descritta su ESPN The Magazine e Maxim. Tra le sue altre interpretazioni ricordiamo Fast & Furious 6, Colpo, Piscina morta.

In The Boold streaming

n the Blood streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

In The Blood film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=kNOxXwyFpPs

