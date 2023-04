Resta con me torna stasera in tv domenica 3 aprile 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction con Francesco Arca. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Resta con me: trama e anticipazioni 3 aprile 2023

Resta con me – episodio 15. Il colpo esploso da Diego, per fortuna, manca Tarek. Alessandro fa sparire abilmente le prove, ma qualcuno ha ripreso la scena, che diventa presto virale. Lui e Paola perdono così la custodia di Diego e la possibilità di adottarlo. Proseguono le ricerche sulla banda della lancia termica e, nel frattempo, si allontana il sospetto iniziale che a fornire informazioni ai suoi membri fosse Stefano, un giovane agente improvvisamente scomparso.

Resta con me – episodio 16. Alessandro continua a indagare e intuisce che la banda sta preparando un colpo più grosso di quelli sin qui messi a segno ma, durante l’operazione che dovrebbe portare a smascherare i criminali, la banda riesce comunque a svaligiare il caveau del Tribunale. Di nuovo, la Polizia è arrivata tardi. Questa volta però, Alessandro scopre la vera identità della talpa all’interno della Squadra Mobile.

Resta con me streaming

Inoltre è possibile guardare Resta con me streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Resta con me andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella R, cercare il nome della fiction e il gioco è fatto.

