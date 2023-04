Basilicata Coast To Coast film stasera in tv 6 aprile: cast, trama, streaming

Basilicata Coast To Coast è il film stasera in tv giovedì 6 aprile 2023 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Basilicata Coast To Coast film stasera in tv: cast

La regia è di Rocco Papaleo. Il cast è composto da Alessandro Gassmann, Paolo Briguglia, Max Gazzè, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Claudia Potenza, Michela Andreozzi, Antonio Gerardi, Augusto Fornari, Gaetano Amato.

Basilicata Coast To Coast film stasera in tv: trama

La commedia corale racconta il viaggio rocambolesco di un gruppo di musicisti diretti al Festival di Scanzano Jonico. Tra incontri esilaranti e vari imprevisti, i musicisti si ritroveranno ad attraversare a piedi la terra lucana: il tragitto diventerà per ognuno un cammino di crescita…

Basilicata Coast To Coast streaming

Basilicata Coast To Coast streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Basilicata Coast To Coast film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=iLZh1rVLpRo&ab_channel=EaglePictures

