IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE 2 TERZA PUNTATA. Martedì 11 aprile 2023 torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2 terza puntata: trama e anticipazioni 11 aprile

Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2 terza puntata Dai sassi alle stelle. Sul tetto del Centro di Geodesia di Matera è stato ritrovato il cadavere di Marta Ventura, una scienziata dipendente del Centro nonché amica e compagna di yoga di Diana, cancelliera di Imma. Marta è stata uccisa la notte precedente con un colpo di pistola. Accompagnata dalla Bartolini, nuovo rinforzo della PG, Imma scopre che fin da quando era in Germania, Marta aveva avuto dei sospetti sulla diga di Montegerardo: problemi di stabilità e usure che col tempo, se trascurati, avrebbero potuto provocare una catastrofe ambientale. Ad aiutarla in questa ricostruzione è Gelsomina, ricercatrice collega della vittima. Imma, che pure è una paladina della lotta in difesa dell’ambiente e nemica del malaffare, non è convinta di questa pista e indirizza le sue indagini verso il più classico dei femminicidi.

La verità che scopre si rivela però completamente diversa: il delitto è nato da un’ambizione malata, dall’invidia e dalla rabbia. In procura, Diana è sconvolta per la morte dell’amica. Imma le sta vicino più che può. Poi, cogliendo un indizio, viene presa da un sospetto: Calogiuri tradisce Jessica con la nuova arrivata, la Bartolini! D’impulso gli fa una paternale, ma il maresciallo afferma di essere fedele alla fidanzata e che Imma non può intromettersi nella sua vita. Una cosa simile accade anche a Samuel: tornato a Matera per Valentina, scopre che la ragazza che ama ancora e che ha lasciato qualche tempo prima, è corteggiata da Gabriele, al quale per questo sferra un pugno in pieno viso. Valentina è sconvolta e sconfortata per quel gesto. Pietro invece è felice come non mai perché ha realizzato il suo sogno. Ma è una felicità che dura poco: una telefonata che arriva nel cuore della notte avverte che il locale è stato distrutto da un incendio. Quasi sicuramente doloso.

Imma Tataranni Sostituto Procuratore streaming

Imma Tataranni Sostituto procuratore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

