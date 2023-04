Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2 va in onda stasera in tv martedì 18 aprile 2023 torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2: trama e anticipazioni 18 aprile 2023

Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2 trama 4 puntata Un mondo migliore di questo. Imma confessa a Pietro che il presidente della Regione, Lombardi, coinvolto nel processo a Romaniello, le aveva fatto capire che la malavita stava preparando degli atti di rappresaglia contro di lei ma ai suoi occhi non era risultato credibile. Pietro la prende male: sembra essere destinato tutta la vita a essere il signor Tataranni! E anche Vitali si mostra contrariato: Imma doveva avvisarlo! Ora è costretto ad assegnarle una scorta. Complicando così anche la vita della figlia, in crisi per il ritorno a Matera di Samuel e per la distanza di Gabriele. Nel frattempo, Imma deve indagare su un furto in casa di un’amica di sua suocera, la signora Lopriore: qualcuno ha svuotato la cassaforte e per giunta il portiere dell’edificio, sfortunatamente presente durante il furto, è morto di infarto.

Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2: trama e anticipazioni 18 aprile 2023

Pochi giorni dopo però, stranamente, la refurtiva ricompare; e un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto nel suo laboratorio artigianale. I due casi sono evidentemente collegati. Casi la cui soluzione non è semplice. Un atto di coraggio contro la criminalità organizzata costringe Samuel a lasciare Matera per entrare in un programma di protezione. Valentina incolpa la madre di questa fuga, anche se in realtà stavolta lei non c’entra. Vero è che l’azione di Samuel si rivela decisiva per il processo. E mentre Pietro è in crisi per la perdita del suo locale, Imma raccoglie le prove per poter condannare definitivamente Romaniello. Non sa però che qualcuno sta manipolando un altro tipo di prove per vendicarsi e compromettere il rapporto tra Imma e suo marito. E Calogiuri, suo malgrado, ne è lo strumento.

Imma Tataranni Sostituto Procuratore streaming

Imma Tataranni Sostituto procuratore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Imma Tataranni Sostituto Procuratore sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Imma Tataranni Sostituto Procuratore basta andare sull’hashtag ufficiale #ImmaTataranni, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Imma Tataranni Sostituto Procuratore e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Imma Tataranni Sostituto Procuratore Fiction FanPage vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Imma Tataranni Sostituto Procuratore: link utili