After 2 film stasera in tv 20 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

After 2 è il film stasera in tv giovedì 20 aprile 2023 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming.

After 2 film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 11 aprile 2019

GENERE: Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2019

REGIA: Jenny Gage

CAST: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Jennifer Beals, Dylan Arnold, Peter Gallagher, Meadow Williams, Inanna Sarkis, Samuel Larsen, Pia Mia

DURATA: 100 Minuti

After 2 film al cinema: trama

Dopo la loro rottura, Hardin e Tessa cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor, il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Ma Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin: dopotutto lui è l’amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Così, attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati.

After 2 film stasera in tv: curiosità

Il film si basa sul romanzo best seller omonimo di Anna Todd, che è diventato un fenomeno sensazionale come fan fiction su Wattpad.

La protagonista Josephine Langford è la sorella minore di Katherine Langford, celebre Hannah Baker di Tredici – 13 Reasons Why.

Hero Fiennes Tiffin è nipote dei due attori Joseph e Ralph Fiennes. Quest’ultimo ha interpretato Voldemort nella saga di Harry Potter, tanto che il nipote partecipò come giovane Tom Riddle in Harry Potter e il principe Mezzosangue.

Il personaggio di Hardin è ispirato a Harry Styles dei One Direction, di cui l’autrice Anna Todd è fan sfegatata.

After 2 streaming

After streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

After 2 film stasera in tv: trailer

