The Good Doctor 6 trama episodi 21 aprile 2023

The Good Doctor 6 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della sesta stagione venerdì 21 aprile 2023. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni.

The Good Doctor 6 episodio 1 Dopo la festa. Le nuove puntate riprendono dal momento in cui si era interrotta la precedente stagione, con i novelli sposi Shaun e Lea che, a fine festeggiamento, ballano felici sul tetto dell’ospedale. Quell’istante di gioia e felicità, condiviso dagli invitati, è all’improvviso spezzato da un evento drammatico: Owen, l’ex fidanzato violento dell’infermiera Villanueva, entra nell’ospedale fingendosi un fattorino, ferisce non solo la sua ex fidanzata, ma anche la dottoressa Lim e prende in ostaggio diverse persone, tra cui Morgan e Asher Wolke. Per essere salvata la dottoressa Lim deve subire un delicato intervento chirurgico e ad operarla sarà proprio Shaun.

The Good Doctor 6 episodio 2 Cambio di prospettiva. La dottoressa Lim viene accolta con gioia dallo staff, ma tutti notano che ci sia dell’imbarazzo tra lei Shaun. Lim deve effettuare un’operazione semplice, ma non riesce a portarla a termine poiché non può stare eretta. Villanueva aiuta Lim a trovare un modo per operare da seduta e l’operazione è un successo. Nonostante le rassicurazioni di Glassman, la Lim si lascia andare e in un momento di rabbia confessa di detestare Shaun. Nel frattempo Shaun si trova a dover rapportarsi con Daniel e Danica, due specializzandi. Shaun pensa di licenziare Danica poiché hanno vedute diverse riguardo lo xenotrapianto, ma alla fine decide di non farlo.

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

