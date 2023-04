The Good Doctor 6 trama episodi 28 aprile 2023

The Good Doctor 6 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della sesta stagione venerdì 28 aprile 2023. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 6 episodio 3 Cemento fresco. La dottoressa Lim vuole revisionare il rapporto sul suo intervento eseguito da Shaun, intervento che l’ha costretta sulla sedia a rotelle. Quando capisce che il dottor Murphy ha cambiato il piano chirurgico all’ultimo momento cerca in Glassmann un alleato. Nel frattempo, a casa dei novelli sposi, tutto sembra andare per il meglio, anche se le manie di Shaun cominciano a creare qualche tensione con Lea. Per correre subito ai ripari, il giovane dottore cerca qualche consiglio da una sua paziente, una famosissima terapista di coppia, che non mancherà di dargli qualche spunto sulle buone abitudini da tenere affinché un matrimonio duri nel tempo.

The Good Doctor 6 episodio 4 Scheggia impazzita. Shaun è alle prese con un paziente con una scheggia inesplosa nel braccio. Nel frattempo ha una discussione con Glassman, che lo accusa di aver paralizzato la Lim. Dopo aver salvato il braccio del paziente, Shaun ha una visione e si reca a casa di Glassman per dirgli che ha trovato un modo per curare la Lim.

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

