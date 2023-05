La serie tv Blue Bloods va in onda stasera in tv lunedì 1 maggio 2023 in prima serata su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Blue Bloods serie tv su Rai 2: trama episodi 1 maggio 2023

Blue Bloods Stagione 13 episodio 15 Nervi scoperti. Danny e il Texas Ranger Waylon Gates devono tenere al sicuro Rodriguez, il boss del cartello dei Zaragoza, che sta per essere processato. Dopo aver respinto un tentativo di corruzione, Danny vacilla quando i Zaragoza minacciano la sua famiglia. Nel frattempo, Frank impedisce che Jamie vada in missione sotto copertura temendo per la sua vita. Jamie è fortemente contrariato e lo accusa di avere più fiducia in Danny che in lui. Erin e Anthony portano in tribunale Scott Taylor, un promettente campione sportivo accusato di stupro, ma la vittima rifiuta di accusarlo. Eddie, infine, vuole far luce sull’assassinio di un pregiudicato che i detective incaricati del caso hanno archiviato tra i casi irrisolti.

Blue Bloods Stagione 13 episodio 16 Sistema di difesa. La polizia di New York subisce un attacco informatico. Mentre si cerca urgentemente una soluzione, Frank si ritrova faccia a faccia con Sloane Thompson, una vecchia fiamma che, all’epoca della loro breve relazione, era commissario di polizia della City di Londra e che ora lavora per un’azienda privata specializzata in sicurezza informatica. Nel frattempo, Eddie scopre che una sua collega è incinta, ma non ha avvisato il dipartimento per non perdere la possibilità di fare il colloquio per diventare detective. Danny e Baez, intanto, si lasciano sfuggire un uomo che molesta e aggredisce le donne. Baez, avvilita, non si sente di seguire il caso. Danny riesce a convincerla ad aiutarlo, ma quando arrestano il molestatore, Baez viene ferita. Jamie, infine, cerca di aiutare il nonno che inizia a perdere colpi, ma si deve scontrare con il carattere orgoglioso di Henry.

Blue Bloods streaming

La serie tv Blue Bloods streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai.

