FREEDOM OLTRE IL CONFINE ANTICIPAZIONI. Lunedì 1 maggio 2023 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 1 maggio 2023

Al centro della 12esima puntata: in Umbria, a Cascia, per conoscere la vita di Rita, la Santa degli Impossibili; in Egitto, per conoscere da vicino le Catacombe di Alessandria, una delle sette meraviglie del mondo medievale; in Sicilia, ad Erice, tra leggenda, storia e scienza, fino al Centro Studi Majorana fondato da Antonino Zichichi, e che Roberto Giacobbo intervista in esclusiva; nel Lazio, a Villa Mondragone, dove Papa Gregorio XIII riformò il calendario, saltando dei giorni e passando direttamente dal 5 al 14 ottobre 1582; in Puglia…

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 1 maggio 2023

Roberto Giacobbo si reca in Umbria, a Cascia e a Roccaporena, alla scoperta dei luoghi dove ha vissuto Santa Rita, una delle figure femminili più venerate della cristianità. Vissuta a cavallo tra il 1300 e il 1400, in tempi di tensioni tra opposte fazioni politiche, è stata una moglie ed una madre coraggiosa. È considerata la Santa degli Impossibili, perché viene invocata da chi chiede aiuto per casi difficili. Le telecamere di Freedom entrano nei luoghi della clausura, avvicinandosi alla teca dove riposa la Santa. Un viaggio emozionante…

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 1 maggio 2023

Il team di Freedom raggiungono poi il Lazio, per andare a Villa Mondragone: la Villa dei Papi. Dimora nobiliare edificata dal XVI secolo con gli Altemps e poi i Borghese, l’elegante struttura domina dall’alto della sua privilegiata posizione panoramica il territorio dei Castelli Romani. Ospitò le corti papaline fino al 1626, anno in cui Urbano VIII avrebbe deciso di trasferire la residenza papale a Castel Gandolfo. In questo luogo è successo qualcosa di unico, un evento storico straordinario: qui Gregorio XIII fermò il tempo. Proprio a Villa Mondragone, infatti, il Papa promulgò la celebre Bolla Inter Gravissimas, riformando il Calendario Giuliano e, per porre rimedio al divario fra il calendario solare e quello civile, decise di sopprimere dieci giorni, saltando quelli dal 5 al 14 ottobre 1582.

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 1 maggio 2023

La squadra raggiunge la Sicilia per scoprire Erice, un luogo speciale che, da sempre, pare essere stato scelto dal destino per attirare personalità importanti da ogni parte del mondo. Qui si racconta di uomini leggendari ma anche di uomini antichi, che avrebbero lasciato simboli indecifrabili sulle rocce. Questo luogo sarebbe stato scelto dai Templari e, in tempi più recenti, anche da uno dei più grandi scienziati italiani, Antonino Zichichi. Qui ha fondato il Centro Studi Majorana, uno dei più importanti luoghi di ricerca del mondo. Giacobbo visita alcune delle più importanti stanze del Centro ed incontrerà il professor Zichichi, con cui parlerà di storia, scienza e fede.

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 1 maggio 2023

Infine, Alessandria d’Egitto, città che per eccellenza rappresenta una miscela di antichità e modernità. Fondata da Alessandro Magno subito dopo la conquista dell’Egitto, con l’obiettivo di farne il centro economico e commerciale dell’impero che aveva sognato, la città nasconde nel suo cuore più segreto le catacombe di Kom el-Shoqafa, la necropoli greco-romana più grande d’Egitto. Il sito si sviluppa una profondità di oltre 30 metri, che si articola in tre livelli scavati nella roccia, e fu inserito tra le Sette Meraviglie del Mondo Medievale.

Freedom Oltre Il Confine streaming

Il programma di roberto Giacobbo Freedom Oltre Il Confine streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Freedom Oltre Il Confine social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate del programma Freedom Oltre Il Confine basta andare sull’hashtag ufficiale #FreedomOltreIlConfine, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook del programma.

Per essere sempre aggiornato su Freedom Oltre Il Confine segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Freedom Oltre Il Confine: link utili