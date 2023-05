We Were Young Destinazione Paradiso film stasera in tv 1 maggio: cast, trama, streaming

We Were Young Destinazione Paradiso è il film stasera in tv lunedì 1 maggio 2023 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

We Were Young Destinazione Paradiso film stasera in tv: cast

La regia è di Philippe Guillard. Il cast è composto da Kad Merad, Charles Berling, Benoît Magimel, Vincent Moscato, Jean-François Cayrey, Elsa Mollien, Emma Colberti.

We Were Young Destinazione Paradiso film stasera in tv: trama

Cinque amici, che hanno superato i trent’anni, hanno abbandonato i loro sogni adolescenziali da tempo. Un giorno scoprono che uno di loro è disposto a tutto per realizzare il suo sogno: un giro del mondo in barca. Riflettendo sui motivi che lo hanno portato a questa decisione improvvisa, i nostri protagonisti si riuniscono, per godere della rispettiva compagnia, per divertirsi e riflettere, sulla vita e sulla morte, prima che le loro strade si dividano.

We Were Young Destinazione Paradiso streaming

We Were Young Destinazione Paradiso streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

