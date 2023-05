IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE 2 QUINTA PUNTATA. Martedì 2 maggio 2023 torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2: trama e anticipazioni 2 maggio 2023

Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2 trama 5 Il peso dell’anima. È un amaro risveglio per Pietro De Ruggeri. Mentre Imma è con Calogiuri nella casa in cui vive con Jessica, sul suo cellulare arrivano delle foto proprio di Imma e Calogiuri. In una, in particolare, Calogiuri ha le labbra molto vicine a quelle della moglie. Pietro si sente rizzare i capelli in testa. Già la sera prima Imma gli aveva mentito, dicendogli che aveva da lavorare ma proprio lui l’aveva vista entrare col giovane maresciallo in una casa privata a fare chissà che cosa per tutta la notte.

