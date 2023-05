Back to school torna stasera in tv giovedì 4 maggio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. La seconda edizione dello show sarà condotto da Federica Panicucci e vedrà 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e cosa succederà nel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Back to school anticipazioni puntata 4 maggio 2023

Giovedì 4 maggio in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Back to school”, il programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare. Conduce Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Questa settimana, i Ripetenti che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno: Ivan Cattaneo, Luca Daffrè, Justine Mattera, Katia Ricciarelli, Beatrice Valli. Inoltre, come “Rimandati” dalla puntata precedente, Gigi e Ross, Carmen Di Pietro ed Elena Morali. A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. Sarà poi la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, a sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva.

Back to school: i partecipanti

I big, protagonisti della trasmissione, e suddivisi nelle 6 puntate, sono:

Sportivi: Aldo Montano e Walter Zenga.

Attori: Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci.

Cantanti: Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki.

Influencer: Beatrice Valli, Elisa Esposito e Luca Daffrè.

Giornalisti e conduttori tv: Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza.

Personaggi televisivi: Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico e Soleil Sorge.

Back to school streaming

Back to school streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

