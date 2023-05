La Matassa film stasera in tv 4 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

La Matassa è il film stasera in tv giovedì 4 maggio 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Matassa film stasera in tv: cast

USCITO IL: 13 marzo 2009

GENERE: Commedia, Comico

ANNO: 2009

REGIA: Giambattista Avellino, Salvatore Ficarra, Valentino Picone

CAST: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Mario Pupella, Anna Safroncik, Mariella Lo Giudice, Giovanni Martorana, Filippo Luna, Maria Di Biase, Pino Caruso, Domenico Centamore, Antonello Puglisi

DURATA: 98 Minuti

La Matassa film stasera in tv: trama

Gaetano e Paolo (Ficarra e Picone) sono due cugini. I rispettivi padri non si rivolgono più la parola da 20 anni. Anche i due cugini si sono adeguati e non si sono mai parlati per tutto questo tempo.tuazione. Paolo è un uomo ipocondriaco e lavora con il padre che gestisce un albergo; Gaetano insieme a Olga (Anna Safroncik) combina matrimoni per gli extracomunitari per far ottenere loro la cittadinanza italiana. Gaetano e Paolo però si ritrovano entrambi nella chiesa di Don Gino che li convince a fare pace. La storia dei due cugini sembra ripercorrere quella dei loro padri, ma tra risate e peripezie il loro rapporto finirà in modo completamente diverso.

La Matassa film stasera in tv: curiosità

La pellicola è stata girata tra Catania e Paternò.

L’ultima scena non è altro che un lunghissimo piano sequenza della durata di 4 minuti.

In alcune scene si vede nello sfondo il ponte Papa Giovanni XXIII di Ragusa (conosciuto anche come ponte San Vito).

Nel film compare il cane Saverio, si tratta del vero amico a quattro zampe di Ficarra.

Quando Ficarra cerca la chiesa per il matrimonio, entra in una chiesa in cui si sta svolgendo un battesimo. Si possono così vedere la moglie dell’attore Rossella Leone con in braccio il “battezzando”, nella realtà il secondogenito di Ficarra, Tommaso.

La Matassa streaming

La Matassa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La Matassa film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili