Luce dei tuoi occhi 2 torna stasera in tv mercoledì 3 maggio 2023 in onda in prima serata su Canale 5, la nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Luce dei tuoi occhi 2: trama e anticipazioni 10 maggio 2023

Luce dei tuoi occhi 2 trama. Emma è stordita e incredula per l’incidente avvenuto a suo fratello. Roberto è ricoverato in stato d’incoscienza e non può svelarle i motivi che lo avevano spinto a voler incontrare Petra. Per questo decide di affrontare direttamente Petra: Emma si reca a casa sua per parlarle ma la loro conversazione viene interrotta da Armando, che gentilmente “caccia via” Emma. Petra sembra costretta ad allontanarsi da Vicenza portando con sè la figlia Diana: quello che sa Roberto e che potrebbe rivelare alla sorella, è troppo grave e le metterebbe in pericolo. Per fortuna Roberto è ancora incosciente, ma che succede se si risveglia? Roberto si risveglia dopo il trauma dell’incidente ma sembra non ricordare nulla di quello che è successo da quando è uscito dal carcere fino al momento in cui è stato investito da un’automobile.

Luce dei tuoi occhi 2 streaming

Luce dei tuoi occhi 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

