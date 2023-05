Eurovision 2023 dove vedere la diretta in tv e streaming

EUROVISION 2023 DOVE VEDERE. Da martedì 9 maggio si svolgerà l’attesissima 67° edizione dell’ Eurovision Song Contest 2023, che quest’anno sarà ospitato in Inghilterra. Sarà Londra la location del Festival in cui gareggiano rappresentanti di tutta Europa e anche altri parti del mondo. Ecco di seguito dove vedere le puntate della kermesse.

Eurovision 2023 dove vedere diretta in tv e replica

Le serate dell’Eurovision Song Contest 2023 andranno in onda in diretta su Rai 1 martedì 9 e giovedì 11 maggio (con le due semifinali) e il 13 maggio, con la gran finale dalle ore 21:00. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1, ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una serata del Festival, oppure volesse rivederla, verrà messa in replica in streaming gratuito nel sito raiplay.it/programmi/eurovisionsongcontest

Eurovision 2023 streaming

Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle varie serate dell’Eurovision Song Contest 2023 anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche andare su menù, cliccare su Programmi, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella E alla voce Eurovision e il gioco è fatto.

Eurovision 2023 sui social: seguilo con noi

Eurovision 2023 torna sempre più social grazie ai vari network che seguiranno il festival. Gli hashtag sono #Eurovision #Eurovision2023 #ESCita #ESC2023 con cui, oltre ad essere sempre aggiornati sulle news, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade.

Per essere sempre aggiornato su Eurovision segui le pagine Facebook:

Eurovision 2023 News vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Eurovision 2023: link utili