Eurovision Song Contest 2023: scaletta e canzoni 11 maggio

Dopo il Turquoise Carpet e la lunga sfilata delle 37 nazioni in gara fino alla St. George Hall, alla Liverpool Arena è tutto pronto per la prima delle semifinali di Eurovision Song Contest 2023. E domani, martedì 9 maggio alle 21 su Rai 2, sarà anche la prima occasione per vedere sul palco il nostro portabandiera Marco Mengoni che porterà a Liverpool una versione unica e riarrangiata di “Due Vite”, il brano vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo.

Eurovision Song Contest 2023 quando canta Mengoni

Domani sarà trasmesso fuori concorso un estratto di circa un minuto dell’esibizione di Marco. L’Italia, come le altre Big Five tra cui la Spagna, la Francia, la Germania, l’Inghilterra più, quest’anno l’Ucraina, in qualità di vincitrice uscente della edizione dello scorso anno a Torino, entra di diritto nella finale del 13 maggio.

L’ospite della prima semifinale sarà la superstar globale Rita Ora che si esibirà in un medley di alcuni dei suoi più grandi successi. Detentrice del record per il maggior numero di singoli nella Top 10 delle classifiche ufficiali da parte di un’artista femminile britannica e con 10 miliardi di visualizzazioni in streaming all’attivo, Rita eseguirà anche in anteprima mondiale il suo nuovissimo singolo, “Praising You”, per milioni di spettatori in tutto il mondo.

Danimarca: Reiley – Breaking my heart

Armenia: Brunette – Future lover

Romania: Theodor Andrei – D.G.T. (Off and on)

Estonia: ALIKA – Bridges

Belgio: Gustaph – Because of you

Cipro: Andrew Lambrou – Break a broken heart

Islanda: Diljá – Power

Grecia: Victor Vernicos – What they say

Polonia: BLANKA – Solo

Slovenia: Joker Out – Carpe diem

Georgia: Iru – Echo

San Marino: Piqued Jacks – Like an animal

Austria: Teya & Salena – Who the hell is Edgar?

Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Lituania: Monika Linkyte – Stay

Australia: Voyager – Promise

Sarà possibile vedere le puntate dell’ Eurovision 2023 sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Eurovision 2023 sui social

Eurovision 2023 torna sempre più social grazie ai vari network che seguiranno il festival. Gli hashtag sono #Eurovision #Eurovision2023 #ESCita #ESC2023 con cui, oltre ad essere sempre aggiornati sulle news, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade.

