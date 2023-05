Molto forte incredibilmente vicino film stasera in tv 11 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Molto forte incredibilmente vicino è il film stasera in tv giovedì 11 maggio 2023 in onda in seconda serata su Canale 5. La pellicola diretta da Stephen Daldry ha come protagonisti Sandra Bullock e Tom Hanks. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Molto forte incredibilmente vicino film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Extremely Loud and Incredibly Close

USCITO IL: 23 maggio 2012

GENERE: Drammatico

ANNO: 2012

REGIA: Stephen Daldry

ATTORI: Thomas Horn, Tom Hanks, Sandra Bullock, Max von Sydow, Jeffrey Wright, Viola Davis, Paul Klementowicz, Julian Tepper, John Goodman, Zoe Caldwell, Stephen Henderson, Dennis Hearn, Hazelle Goodman, Marty Krzywonos, Carmen M. Herlihy, Ryka Dottavio, Jim Norton, Diane Cheng, Gregory Korostishevsky, Marco Verna, Adrian Martinez, Stephen Kunken

DURATA: 129 Minuti

Molto forte incredibilmente vicino film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Oskar Schell è rimasto orfano di padre nel tragico crollo delle Torri Gemelle. Proprio in quel periodo, lui e il papà avevano cominciato a fare “il gioco delle identificazioni”: si cercava di capire la provenienza di qualunque oggetto, che poi veniva classificato. Morto il padre, Oskar non continua più il gioco, ma lo spirito che muoveva quell’attività era forte. Così continua a cercare, e, un giorno, trova una chiave conservata all’interno di una busta. E’ l’inizio di un viaggio che cambierà per sempre la sua vita…

Molto forte incredibilmente vicino film stasera in tv: curiosità

Il regista Stephen Daldry porta sul grande schermo l’omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer. Extremely Loud and Incredibly Close è il secondo romanzo di Jonathan Safran Foer, pubblicato nel 2005 ed è stato uno dei primi romanzi ad affrontare il tema degli attacchi terroristici dell’11 settembre.

Il film ha ricevuto due nominations agli Oscar nelle categorie miglior film e miglior attore non protagonista.

Molto forte incredibilmente vicino streaming

Molto forte, incredibilmente vicino streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Molto forte incredibilmente vicino film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili