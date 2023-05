Madagascar 3 Ricercati in Europa, film stasera in tv 13 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Madagascar 3 Ricercati in Europa è il film stasera in tv sabato 13 maggio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Madagascar 3 Ricercati in Europa film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Madagascar 3: Europe’s Most Wanted

USCITO IL: 22 agosto 2012

GENERE: Animazione, Avventura, Commedia, Family

ANNO: 2012

REGIA: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon

CAST: Ben Stiller, David Schwimmer, Frances McDormand, Sacha Baron Cohen, Chris Rock, Jada Pinkett Smith, Jessica Chastain, Martin Short, Cedric The Entertainer, Andy Richter, Bryan Cranston, Ale, Franz, Chiara Colizzi, Oreste Baldini, Roberto Draghetti

DURATA: 93 Minuti

Madagascar 3 Ricercati in Europa film stasera in tv: trama

Il leone Alex, la zebra Marty, l’ippopotamo Gloria e la giraffa Melman cominciano a sentire parecchia nostalgia del loro zoo di New York. I quattro amici prendono così la decisione di abbandonare l’Africa e dirigersi a Montecarlo con lo scopo di recuperare i pinguini, le scimmie e il re dei lemuri Julien. Il piano è quello poi di proseguire per tornare in America tutti insieme. Ma le cose non vanno per il verso giusto, infatti Alex, Marty, Gloria e Melman vengono inseguiti da una terribile agente francese, DuBois. Per sfuggirle si confondono in uno strampalato circo itinerante che viaggia per tutta l’Europa..

Madagascar 3 Ricercati in Europa film stasera in tv: curiosità

Nella versione originale le voci dei protagonisti sono di Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen, Frances McDormand, Jessica Chastain, Bryan Cranston.

Il doppiaggio in italiano vede le voci di Ale e Franz, Roberto Gammino, Chiara Colizzi, Oreste Baldini.

Si tratta del terzo e ultimo capitolo della saga d’animazione della Dreamworks Madagascar.

Madagascar 3 Ricercati in Europa streaming

Madagascar 3 Ricercati in Europa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Madagascar 3 Ricercati in Europa film stasera in tv: trailer

