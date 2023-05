Vivere non è un gioco da ragazzi: trama e anticipazioni 15 maggio 2023

Vivere non è un gioco da ragazzi torna stasera in tv domenica 3 aprile 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction con Francesco Arca. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Vivere non è un gioco da ragazzi: trama e anticipazioni 3 aprile 2023

Vivere non è un gioco da ragazzi – episodio 1. Lele ha 18 anni, è un bravo ragazzo, vive a Bologna in periferia ma va in un liceo del centro coi figli dei ricchi. Il padre artigiano è appena stato truffato da un imprenditore senza scrupoli e la paghetta di Lele è bassa. Ma è innamorato di Serena, che gli sfugge per un suo problema segreto. Per uscire con lei Lele sperimenta le droghe e inizia a vendere una pasticca a settimana perché non ha i soldi per le serate. Ma una sera dà una “pasta” all’amico Mirco che viene trovato morto.

Vivere non è un gioco da ragazzi – episodio 2. Lele si sente un assassino, vorrebbe confessare ma il suo amico del cuore Pigi, figlio di un penalista, lo convince a non farlo. Iniziano i tormenti della sua coscienza, uniti a pericoli più concreti: un poliziotto ambiguo sospetta di lui e vuole farlo confessare, gli spacciatori da cui ha comprato la pasticca minacciano di ucciderlo se parla. E due genitori già alle prese con mille guai vedono sparire il loro figlio in un tunnel di angosce di cui nulla è dato sapere.

Vivere non è un gioco da ragazzi streaming

Inoltre è possibile guardare Vivere non è un gioco da ragazzi streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Vivere non è un gioco da ragazzi andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella V, cercare il nome della fiction e il gioco è fatto.

