Luce dei tuoi occhi 2 torna stasera in tv mercoledì 17 maggio 2023 in onda in prima serata su Canale 5, la nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Luce dei tuoi occhi 2: trama e anticipazioni 17 maggio 2023

Luce dei tuoi occhi 2 trama. La confessione di Petra sembra aver chiuso definitivamente la faccenda del traffico di bambini di tanti anni prima. Ma Emma sospetta che la donna non abbia detto tutto ed e’ disposta a qualsiasi sacrificio pur di scoprire la verità. I suoi sospetti sembrano prendere corpo quando un uomo misterioso si reca in carcere da Petra, per minacciarla: se non vuole che Diana sia in pericolo di vita, deve seguire le sue istruzioni. Emma continua ad indagare e quando scopre una verità sconcertante su Diana è combattuta tra tristezza e rabbia. E’ stata ingannata ancora, ma non ne comprende il motivo. E quando Luca scopre dettagli importanti sul misterioso giocatore di scacchi England, in Diana emergono ricordi sopiti sulla sua infanzia: Emma riuscira’ a salvarla dai fantasmi che la perseguitano? Ed Enrico sarà in grado di stare al fianco dell’etoile nelle difficoltà?

