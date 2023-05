Uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre film stasera in tv cast trama curiosità

Uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre è il film stasera in tv sabato 20 maggio 2023 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre stasera in tv: cast

TITOLO ORIGINALE: Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre

GENERE: Avventura, Fantasy

ANNO: 1979

REGIA: Michele Lupo

CAST: Bud Spencer, Raimund Harmstorf, Cary Guffey, Joe Bugner, Gigi Bonos, Harold E. Finch, Giulio Maculani, Amedeo Leurini, Francesco Vanorio

DURATA: 95 Minuti

Uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre stasera in tv: trama

Nella cittadina di Newnan in Georgia, Stati Uniti, avvengono strani fenomeni elettromagnetici: gli abitanti del posto credono si tratti di UFO e anche l’esercito sembra interessato ai fenomeni. Il possente sceriffo Scott Hall (Bud Spencer) non crede ai dischi volanti che tutti vedono nei cieli, si dovrà presto ricredere quando incontrerà un bambino (Cary Guffey) che afferma di provenire dallo spazio, di chiamarsi H7-25 e che sembra dotato di super poteri (fa ballare i vecchietti, le giostre si animano da sole, i pesci saltano letteralmente in braccio ai pescatori ed altro). La presenza del piccolo alieno e i suoi poteri attirano l’attenzione di un comandante di una base militare dell’esercito che rapisce due volte il bambino per impossessarsi della sua favolosa arma che comanda a piacimento gli oggetti e le persone. Il militare vorrebbe trasformare il ragazzino in una cavia da laboratorio, ma il buon sceriffo interviene per salvarlo a suon di scazzottate..

Uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre stasera in tv: curiosità

La scena in cui si incontrano la prima volta lo sceriffo e il piccolo alieno è stata girata presso il Six Flags Over Georgia, un parco di divertimenti di Austell.

La scena della “pesca miracolosa” è stata girata presso il lago di Martignano in provincia di Roma.

Il film si è posizionato al numero 29 tra i primi 100 film di maggior successo della stagione cinematografica italiana 1979-1980.

Uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre streaming

Uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=0_8b_RLYo50&ab_channel=ChiccoBello

