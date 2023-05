Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2: trama e anticipazioni 23 maggio 2023

IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE 2. Martedì 23 maggio 2023 ottobre 2022 torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2: trama e anticipazioni 13 ottobre 2022

Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2 trama 8 La donna che perse la testa. Si conclude la seconda stagione della serie con protagonista Vanessa Scalera. La baronessa Giuseppina Antonini de Raho viene ritrovata morta sul vialetto che conduce alla sua villa. Era in moto e la sua testa è staccata dal corpo, come se fosse stata decapitata. Incalzata da Vitali, che a sua volta subisce le preoccupazioni della buona società materana a cui la vittima, non per nascita ma per matrimonio, apparteneva, Imma cerca di raccapezzarsi in questo omicidio dalle modalità singolari e che la porta a scoprire i magheggi di chi vorrebbe costruire un termovalorizzatore a Matera. In casa Imma non ha ancora ritrovato l’equilibrio desiderato tanto che si chiede che cosa c’è dietro quell’improvviso mal di schiena di Pietro che lo sottrae ai suoi doveri coniugali, un tempo fonte di gioia e di soddisfazione reciproca. Forse un ritorno di fiamma per una vecchia occasione persa, l’ex insegnante di sax, come a un certo punto sospetta la consorte? O qualcosa di più profondo che richiede una soluzione drastica? Calogiuri intanto deve riprendersi dalla bugia di Jessica; si butta sul lavoro, ma fare il maresciallo dei carabinieri comporta dei rischi. Anche molto gravi…

Imma Tataranni Sostituto Procuratore streaming

Imma Tataranni Sostituto procuratore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

